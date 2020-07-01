Поддерживать хорошее состояние кожи трудно. Особенно, когда на улице лето, солнечные лучи способствуют ее старению, воздух пересушивает, а внешние факторы закупоривают поры. Чтобы защитить кожу лица и сделать ее идеальной, придерживайтесь нескольких действенных советов.

Правильный уход за кожей лица – это та привычка, которую должна выработать каждая женщина. Существуют советы и лайфхаки, которые помогут вам в этом. Ютуб-канал Салон красоты собрал рекомендации, которые будут полезны для кожи лица.

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Как добиться идеальной кожи лица в домашних условиях

Смывайте макияж и другие загрязнения с кожи лица. Для этого используйте специальную мицелярную воду, пенку или лосьон для умывания. Если вдруг они у вас закончились, то иногда можно заменить эти продукты гелем для интимной гигиены, потому что он тоже предназначен для нежной кожи.

и другие загрязнения с кожи лица. Для этого используйте специальную мицелярную воду, пенку или лосьон для умывания. Если вдруг они у вас закончились, то иногда можно заменить эти продукты гелем для интимной гигиены, потому что он тоже предназначен для нежной кожи. После умывания вытирайте лицо бумажными полтенцами или салфетками или выделите несколько полотенец из мягкого материала, которые будете чередовать и стирать после каждого использования.

или выделите несколько полотенец из мягкого материала, которые будете чередовать и стирать после каждого использования. Спите на синтетическом постельном белье. Если не можете попрощаться с наволочкой, изготовленной из натуральных материалов, то отдавайте ее в химчистку минимум раз в месяц. Ведь именно эта вещь является накопителем бактерий, которые затем перемещаются на кожу лица. Таким образом даже можно заразиться подкожным клещом, от которого трудно избавиться. Также не спите на животе и головой вниз в подушку, чтобы на утро не иметь эффекта помятого лица и кожных заломов.



Правильный сон влияет на красоту кожи / Фото Pexels

Утром умывайтесь кубиком льда . Он активизирует работу кровеносных сосудов и стимулирует кровообращение, поэтому кожа лица будет выглядеть свежей и здоровой.

. Он активизирует работу кровеносных сосудов и стимулирует кровообращение, поэтому кожа лица будет выглядеть свежей и здоровой. Храните увлажняющий крем в холодильнике . Каждое утро наносите его на лицо, похлопывая подушечками пальцев.

. Каждое утро наносите его на лицо, похлопывая подушечками пальцев. Наносите бальзам для губ заранее . Можно воспользоваться им перед сном. Покройте губы толстым слоем бальзама и ложитесь спать. Они будут вбирать питательные вещества в течение ночи и утром сразу будут готовы к нанесению губной помады.

. Можно воспользоваться им перед сном. Покройте губы толстым слоем бальзама и ложитесь спать. Они будут вбирать питательные вещества в течение ночи и утром сразу будут готовы к нанесению губной помады. Грязные кисти для макияжа могут быть причиной появления прыщей и разного рода высыпаний. Поэтому не забывайте регулярно их чистить минимум 1 раз в неделю.

для макияжа могут быть причиной появления прыщей и разного рода высыпаний. Поэтому не забывайте регулярно их чистить минимум 1 раз в неделю. Умойтесь водой комнатной температуры.



Как нужно правильно ухаживать за кожей лица / Фото Pexels