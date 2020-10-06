Недостатки на коже лица являются одной из самых распространенных женских проблем. Обычно внешняя красота является результатом вашего внутреннего состояния организма. Некоторые продукты, которые вы привыкли есть каждый день, могут быть причиной ваших проблем с кожей.

Здоровая кожа зависит не только от правильного косметического ухода, но и от грамотного выбора продуктов питания. Дерматолог и доктор медицинских наук из Нью-Йорка Гари Голденберг назвал продукты, которые могут вызывать воспаление на коже и портить микрофлору кишечника, пишет Harper's Bazaar.

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Какие продукты вредят коже

Сахар. Кожные заболевания провоцирует слишком высокий уровень сахара в крови. Если есть много белого хлеба, конфет, сладких хлопьев, пить фруктовые соки, то можно вызвать скачок инсулина, который приводит к таким заболеваниям, как акне, розацеа, экзема, псориаз, нервное возбуждение, перманентное чувство усталости, ухудшение зрения, мышечные заболевания, а также у вас рано появятся мимические линии и морщины.

Молочная продукция. Продукты с содержанием молока нарушают гормональный баланс в организме. Ведь в составе молока есть прогестерон, тестостерон, инсулин и другие вещества в разных количествах. Доктор Гарри Голденберг говорит: "Я рекомендую всем моим пациентам с высыпанием и заболеванием розацеа избегать молока, сыра, мороженого и неорганического мяса". Молочные продукты провоцируют иммунную систему избавляться от веществ, которые негативно влияют на органы и кожу. Поэтому возникают "мешки" под глазами, темные пятна на лице и набухшие веки.