Хейли Бибер – американская модель и телезвезда. Она активно ведет свою страницу в инстаграме, на которой у нее более 28 миллионов подписчиков. Знаменитость делится со своими подписчиками разнообразными бьюти-советами, идеями для макияжа и причесок. Недавно Хейли опубликовала фотографию и продемонстрировала вариант нежного летнего мейкапа.

Модель Хейли Бибер сделали 2 селфи "в профиль", на которых можно детально разглядеть ее макияж, и поделилась ими со своими подписчиками в инстаграме. Макияж звезды – отличная идея для летних дней, а также его легко воссоздать самостоятельно.

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Главный акцент Хейли Бибер сделала на сияющей коже и нежно-пурпурных стрелках на веках. Модель выделила кончик носа, верхнюю часть скул, область над и под бровями и "птичку" над губой с помощью корректора. Также можно заметить, что звезда на использовала плотную тональную основу и пудру, а воспользовалась тональным кремом с легкой текстурой и сияющим эффектом.

Хейли аккуратно нарисовала стрелки розовой подводкой чуть выше линии роста ресниц и направила их концы вверх. Они получились аккуратными и тонкими. Черную тушь девушка не использовала, чтобы не утежелять взгляд. Чтобы придать образу летней непосредственности, она отказалась от четкого оформления бровей и просто зачесала их вверх и зафиксировала специальным гелем.

Губы модели украсил блеск, с которым они выглядят еще более пухлыми и объемными. Стоит отметить, что для создания макияжа Хейли Бибер использовала все продукты экодружественного бренда bareMinerals, продукция которого не тестируется на животных.

В комментариях к публикации поклонники звезды заметили, что она не только самостоятельно сделала красивый мейкап, а и вернула свой естественный цвет волос: "Идеальная сияющая кожа и естественный волос – лучшее сочетание". В описании к снимкам, которые собрали почти 1,5 миллиона лайков, Хейли добавила эмоджи с изображением пурпурного сердца.