В рамках Недели моды в Париже модный дом Chanel представил новую коллекцию одежды, а образы моделей на показе было отдельным произведением искусства. Hair-стилисты, работавшие над их прическами, создали новый бьюти-тренд. Они усовершенствовали обычный хвост из волос, который является универсальной прической всех времен.

На показе Chanel весна-лето 2020/2021 во время Недели моды в Париже скромному хвосту из волос добавили французского шика. Vogue поделился идеей прически, которая подойдет как на каждый день, так и для романтического образа.

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Усовершенствованный хвост из волос

Модели Chanel продемонстрировали низкие хвосты, которые туго зафиксированы внизу головы специальной резинкой. Однако hair-стилисты обновили хвост с помощью секций волос с обеих сторон, которые немного вытянули из общей прически и частично завернули за уши. Это сделало классический вид хвоста более стильным и "по-французски небрежным".

Конечно, только на вытянутых локонах мастера по прическам не смогли остановиться. Они сделали акцент на деталях, которые дополнили стиль образа. Чтобы прическа выглядела должным образом, стоит предварительно правильно ухаживать за волосами. Они должны иметь мягкую текстуру, здоровый блеск и быть гладкими. А для концов волос в хвосте стилисты использовали специальные щипцы, с помощью которых создали легкую волну.

Усовершенствованный "французский хвост" может служить идеальным вариантом прически для повседневной жизни или стать удачным выбором для дополнения образа в особый вечер. Ведь нежный и небрежный эффект прически подойдет всем.