Герцогиня Кембриджская поражает безупречностью и элегантностью своего имиджа. Кейт Миддлтон регулярно красит волосы, но на кардинальные изменения внешности не решается. На этот раз она освежила свой оттенок локонов карамельными бликами. Такой вариант окрашивания волос станет отличной идеей для тех женщин, которые хотят модно обновить свой образ, но в незначительной степени.

Одной из главных бьюти-новостей последних нескольких дней является осветление волос Кейт Миддлтон. Герцогиня появилась с новым цветом волос в видеообращении на официальной инстаграм-странице своей семьи, сообщает Cosmopolitan.

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Идея для окрашивания волос от Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон сделала карамельную мелировку волос. Использовав такую идею окрашивания волос, можно удачно освежить свой образ на зиму. Благодаря карамельным бликам на локонах Кейт ее фирменный каштановый оттенок шевелюры кажется ярче и светлее. Если вы стремитесь к переменам, но не кардинальным, то карамельная мелировка вам идеально подойдет.

Бьюти-трансформации герцогини Кембриджской обычно незначительны, но невероятно стильны и элегантны. Напомним, что ранее в июле этого года она делала деликатный каскад, когда более короткие пряди удачно обрамляли ее лицо, а каштановому цвету своих волос добавила глубины. Прошлой осенью Кейт Миддлтон также делала мелировку, но медового оттенка. Этой зимой женщина выбрала – карамельный.