На каждый день и вечерний: идеи для модного осеннего макияжа 2020
Осенний макияж может не только удачно подчеркнуть черты вашего лица, но и поднять настроение в дождливые и унылые будни. К выбору мейкапа на каждый день или для особого вечера стоит подходить ответственно. Ведь осенью 2020 важно, чтобы он вам подходил и был выполнен в модных оттенках и современной техникой.
Чтобы вы могли сэкономить свое время на поисках вариантов трендового макияжа и просто вдохновиться на его создание, 24 канал предлагает несколько идей, которые легко повторить, а продукты для таких мейкапов найдутся в косметические каждой женщины. В осеннем сезоне 2020 самое время попробовать новые бьюти-тенденции.
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Какой макияж вечерний и на каждый день сделать для осени 2020
Голубой графический макияж глаз и небрежные брови
Макияж в стиле Нью-Йорка: нюдовые тени на веках и яркие губы
Мейкап "Октябрь" и стрелки черными тенями
Яркий градиент на глазах для серых осенних будней
Голливудский вариант: желтый глиттер на веках и эффект зацелованных губ
Натуральный макияж и yoga skin
Идея макияжа для осенней вечеринки от Эшли Бенсон
Smoky eyes с использованием техники тщательной растушевки теней и даже верхней стрелки
Нюдовый макияж для офисных будней
Двойные оригинальные стрелки
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