Осенний макияж может не только удачно подчеркнуть черты вашего лица, но и поднять настроение в дождливые и унылые будни. К выбору мейкапа на каждый день или для особого вечера стоит подходить ответственно. Ведь осенью 2020 важно, чтобы он вам подходил и был выполнен в модных оттенках и современной техникой.

Чтобы вы могли сэкономить свое время на поисках вариантов трендового макияжа и просто вдохновиться на его создание, 24 канал предлагает несколько идей, которые легко повторить, а продукты для таких мейкапов найдутся в косметические каждой женщины. В осеннем сезоне 2020 самое время попробовать новые бьюти-тенденции.

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Какой макияж вечерний и на каждый день сделать для осени 2020

Голубой графический макияж глаз и небрежные брови

Макияж в стиле Нью-Йорка: нюдовые тени на веках и яркие губы

Мейкап "Октябрь" и стрелки черными тенями

Яркий градиент на глазах для серых осенних будней

Голливудский вариант: желтый глиттер на веках и эффект зацелованных губ

Натуральный макияж и yoga skin

Идея макияжа для осенней вечеринки от Эшли Бенсон

Smoky eyes с использованием техники тщательной растушевки теней и даже верхней стрелки

Нюдовый макияж для офисных будней

Двойные оригинальные стрелки