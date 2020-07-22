Оригинальный и яркий маникюр для Кайли Дженнер является одной из особенностей ее образа. Звезда каждый раз экспериментирует с длиной своих ногтей, дизайном и оттенками покрытия. Среди всех вариантов маникюра известной девушки каждая может выбрать одну из идей для себя.

Кайли Дженнер не только просто меняет свой маникюр, а любой из ее нейл-артов сразу становится трендом. Ведь в инстаграие за ее страницей следят более 186 миллионов пользователей соцсети, для которых знаменитость является настоящей законодательницей моды, пишет ТСН. Поэтому каждое изменение в образе Кайли не может оставаться незамеченным.

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Предпринимательница и звезда популярного реалити-шоу "Семейство Кардашян" обожает яркие цвета и смелые дизайны на ногтях. Кайли отдает предпочтение длинным ногтям квадратной формы, но короткую длину и форму "балерины" она также не игнорирует. Почти каждый из своих нейл-артов девушка публикует в своем профиле в инстаграме. На фотографиях можно четко увидеть каждую деталь маникюра и воспроизвести его на своих ногтях.

Идеи смелого маникюра от Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner