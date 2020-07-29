Для повседневного макияжа женщины используют минимум косметики и ошибочно думают, что таким образом можно проявить креатив. Если заранее подготовить идеи для мейкапа на каждый день, то сможете увидеть себя в разных образах всего за одну неделю.

У кожної жінки щоранку виникає питання, який зробити макіяж. Зазвичай у будні дні вони думають, як правильно нафарбуватися в офіс на роботу чи на навчання, а в суботу та неділю їм хочеться проекспериментувати з вечірнім мейк-апом, але у результаті повторюють той, що й завжди. 24 канал зібрав різні варіанти макіяжу на кожен день.

Дізнайтеся: Кожна жінка може виглядати, як перша леді: секрети краси Жаклін Кеннеді

Щоденний макіяж повинен бути не лише красивим та простим у виконанні, а й відповідати останнім б'юті-тенденціям 2020. Якщо ви хочете з понеділка по неділю виглядати привабливою та залишатися в тренді, то зверніть увагу на яскраві різнокольорові стрілки, глітер на повіках, легкий блиск на шкірі та веснянки, намальовані власноруч. Також у цьому сезоні для створення можного макіяжу можна користуватися як косметикою, так і стразами.

7 ідей для макіяжу на кожен день

Рожевий акцент на повіках та щоках для початку робочого тижня

Нюдовий макіяж для вівторка із чітким контуром губ та ледь помітною стрілкою

У середу акцент на бровах та ефект зацілованих губ

Червоні матові губи як у Тіни Кароль для четверга

П'ятниця для ніжного та трендового макіяжу очей у кольорах райдуги

Ластовиння, яскрава стрілка під оком та омбре на губах у суботу

Стрази на очах та нюдовий відтінок на губах для вечірки в неділю