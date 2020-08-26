Идеальный уход за волосами: 4 правила, которых придерживаются француженки
Чтобы получить небрежный, но в то же время привлекательный эффект укладки француженок, необходимо правильно ухаживать за волосами. Когда они будут иметь здоровый и блестящий вид, только тогда у вас получатся желанные французские локоны. Такой идеальный уход включает 4 основных правила.
Стилист Адам Рид выделил 4 главных шага, чтобы волосы имели ухоженный вид, но сохранили естественную небрежность, пишет Vogue. Ведь именно французские красавицы могут похвастаться такой укладкой.
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Правила идеального ухода за волосами
- Важна текстура волос. Именно она служит основой укладки. Чтобы волосы были всегда подготовленным, пользуйтесь специальным маслом для питания.
- После текстуры – структура. Вам также необходимо добавлять волосам объем, применяя спрей с соответствующими свойствами. А для того, чтобы защитить вашу шевелюру от вредного воздействия приборов для укладки, всегда заранее наносите термозащиту.
- В уходе за волосами важна их сушка. Пользуйтесь феном с большой круглой насадкой. Именно с ее помощью можно сформировать нужную структурность основной массы волос. Hair-стилист Адам Рид после этого шага неравномерно накручивает волосы специальным инструментом для легкого эффекта небрежности.
- Правильно расчесывайте волосы. После создания легких локонов расчешите их щеткой с широкими зубцами. Завершайте укладку использованием текстурирующего спрея с минералами соли для сохранения прически в стиле пляжных волн.
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