Чтобы получить небрежный, но в то же время привлекательный эффект укладки француженок, необходимо правильно ухаживать за волосами. Когда они будут иметь здоровый и блестящий вид, только тогда у вас получатся желанные французские локоны. Такой идеальный уход включает 4 основных правила.

Стилист Адам Рид выделил 4 главных шага, чтобы волосы имели ухоженный вид, но сохранили естественную небрежность, пишет Vogue. Ведь именно французские красавицы могут похвастаться такой укладкой. Интересно узнать: Почему нет эффекта от маски для волос: 5 ошибок, которые вы вероятно делаете Правила идеального ухода за волосами Важна текстура волос. Именно она служит основой укладки. Чтобы волосы были всегда подготовленным, пользуйтесь специальным маслом для питания.

Именно она служит основой укладки. Чтобы волосы были всегда подготовленным, пользуйтесь специальным маслом для питания. После текстуры – структура. Вам также необходимо добавлять волосам объем, применяя спрей с соответствующими свойствами. А для того, чтобы защитить вашу шевелюру от вредного воздействия приборов для укладки, всегда заранее наносите термозащиту. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Betty Autier (@bettyautier) 17 Січ 2019 р. о 11:40 PST В уходе за волосами важна их сушка . Пользуйтесь феном с большой круглой насадкой. Именно с ее помощью можно сформировать нужную структурность основной массы волос. Hair-стилист Адам Рид после этого шага неравномерно накручивает волосы специальным инструментом для легкого эффекта небрежности.

. Пользуйтесь феном с большой круглой насадкой. Именно с ее помощью можно сформировать нужную структурность основной массы волос. Hair-стилист Адам Рид после этого шага неравномерно накручивает волосы специальным инструментом для легкого эффекта небрежности. Правильно расчесывайте волосы. После создания легких локонов расчешите их щеткой с широкими зубцами. Завершайте укладку использованием текстурирующего спрея с минералами соли для сохранения прически в стиле пляжных волн.