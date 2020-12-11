Инстаграм стал одной из соцсетей, где можно найти контент на любой вкус. Заранее готовясь к празднованию Нового года, бьюти-блогеры поделились модными идеями эффектного и идеального дымчатого макияжа, которым можно удачно дополнить свой образ для особой ночи.

Новогодний макияж у многих ассоциируется со смелыми взглядами. Если вы устали от нейтрального мейк-апа на каждый день, то в честь празднования Нового года можно попробовать что-то более яркое. Для этого воспользуйтесь видеоуроками идеального smoky eyes от бьюти-блогеров, которые собрал 24 канал.

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Идеи новогоднего макияжа

В праздничном образе с ярким smoky eyes важно совместить выдержанную прическу и уместно наряды, чтобы общий вид не был слишком дерзким. Если вы отдаете предпочтение одежде, которая не привлекает особого внимания, то эффектный дымчатый макияж станет идеальным дополнением, чтобы выглядеть по-особенному красивой в новогоднюю ночь.

Добавим, что одним из бьюти-трендов 2021 будет игра с цветами в макияже глаз. Поэтому воспользоваться такой техникой для создания новогоднего мейк-апа будет удачным решением. Контрастные оттенки теней будут абсолютно уместными для новогодней ночи.