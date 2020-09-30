Британская певица и актриса Виктория Бекхэм в свои 46 имеет безупречный вид кожи лица и идеальное состояние волос. Чтобы сохранить красоту, жена Дэвида Бекхэма тратит много времени на уход за собой. Поэтому у нее уже появились собственные бьюти-секреты. Например, в уходе за волосами женщине помогает один действенный ингредиент.

Джейсон Коллиер – парикмахер Виктории Бекхэм. В одном из своих интервью Harper`s Bazaar hair-стилист рассказал, какой ингредиент помогает актрисе сохранить здоровье ее волос.

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Тайна идеальных волос от Виктории Бекхэм

Джейсон Коллиер признался, что коллаген является главным ингредиентом в уходе за волосами звезды.

Коллаген может действовать как антиоксидант, который помогает бороться с повреждением клеток. Исследования показывают, что повреждение клеток свободными радикалами, которые влияют на цвет волос, может быть одной из причин появления преждевременной седины,

– делится знаниями hair-стилист Виктории Бекхэм.

Коллагеном называется белок, который играет ведущую роль в процессе укрепления соединительных тканей. В организме коллаген должен вырабатываться естественным путем, но с возрастом его выработка замедляется. Поскольку организм не так активно выполняет свои функции. Из-за недостатка коллагена кожа теряет упругость, здоровый вид и на ней появляются морщины, а тем временем волосы становятся тусклыми и ломкими.

"Коллаген помогает конструировать волос изнутри. Ваше тело использует несколько аминокислот для образования кератина, некоторые из них содержатся в коллагене, поэтому этот белок помогает сохранить здоровье волос надолго после стрижки", – уверяет Джейсон Коллиер.