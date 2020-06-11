Американская рэп-певица, автор песен, звезда телевидения и интернета, известная под псевдонимом Cardi B, обычно выходит на публику в эпатажных головных уборах и различных париках. Но недавно в инстаграме она продемонстрировала превосходное состояние своих настоящих волос и рассказала, как достигла такого эффекта.

Маской для волос, собственноручно приготовленной в домашних условиях, Cardi B пользуется не только сама, но и вместе с дочерью. Создается смесь из 6 простых ингредиентов. Певица подробно рассказала о них и показала процесс создания маски на видео, которые опубликовала во временных историях в своем профиле в инстаграме.

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Ингредиенты для приготовления легко найти на кухне каждой хозяйки или приобрести в ближайшей лавке. Cardi B в шутку называет эту маску коктейлем для волос. Вдохновение поделиться секретом своих роскошных волос у звезды появилось ночью. Поэтому она решила сразу и себе сделать маску, снимая весь процесс на видео. А утром опубликовала фото с результатом.

Рецепт маски для идеальных волос

Знаменитость советует большинство компонентов добавлять "на глаз", в зависимости от длины ваших волос. Также она сначала продемонстрировала все ингредиенты, которые будет использовать. Среди них: авокадо, аргановое, оливковое, касторовое масла, масло дерева ши, мед, майонез, яйцо, банан.

Сначала разомните авокадо в сосуде. Добавьте туда большую ложку майонеза и примерно 2-3 столовые ложки меда. Разбейте в смеси 1 яйцо и перемешайте. Вылейте понемногу всех масел и переместите будущую маску в блендер. Туда еще бросьте 1 банан и взбивайте все до получения кремовой консистенции.



Скриншот с видео процесса приготовления маски для волос / Instagram / @iamcardib

Затем нанесите маску равномерно по всей длине волос от корней до концов. Оберните голову пищевой пленкой или полотенцем, чтобы не испачкать подушку и одеяло, и ложитесь спать. Утром вымойте волосы обычным для вас способом.

Благодаря такому рецепту у вас будут увлажненные и блестящие волосы, как у знаменитой Cardi B.