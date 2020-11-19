Бьюти-тренды 90-х надолго запомнились всем. Лучше всего их воспроизводили на героях в фильмах и сериалах. Некоторые модные виды культовых укладок прошлого века можно воссоздать на своем волосах даже сегодня, чтобы иметь стильный вид и почувствовать настроение прошлой эпохи.

Чтобы создать укладку из культовых фильмов и сериалов 90-х, вам понадобится много лака для фиксации волос и брашинг. Glamour подобрал несколько вариантов аутентичных причесок из кинолент прошлого.

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Культовые укладки героинь из фильмов и сериалов 90-х

Голливудские роскошные локоны

Объемные и пышные локоны были фирменной укладкой женщин в 90-х. Некоторые даже делали химическое накручивание волос. Чтобы повторить такую прическу в наши дни, если у вас волнистые волосы, стоит попробовать ковошинг – мытье головы очищающими кондиционерами вместо шампуней с сульфатами. После этого подождите, пока волосы высохнут естественным образом, а затем нанесите на них увлажняющее средство, чтобы кудри не имели неэстетичного пушистого вида. Прямые волосы можно накрутить с помощью круглой щетки и фена, а стайлер небольшого размера используйте, если хотите получить мелкие кудри.

Объемный начес волос и мелкие кудри естественного вида