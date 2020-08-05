Американская певица Лана Дель Рей кардинально изменила цвет волос. Фотографией, на которой звезда уже с обновленным имиджем, в сети поделился ее стилист. В комментариях ее поклонники выразили восхищение новой прической.

Недавно Лана Дель Рей делилась со своими подписчиками в инстаграме результатам попытки осветлить цвет волос самостоятельно в домашних условиях. А теперь сделала профессиональное окрашивание у стилиста.

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Сейчас певица пытается полностью вывести темный пигмент из своих волос. Лана Дель Рей и ее стилист признались, что конечным результатом должен стать культовый блонд в оттенке шампанского. То есть на этой покраске звезда не планирует останавливаться. Она решила больше не быть брюнеткой.

Поклонники творчества Ланы одобрили изменения в ее образе. Они отметили, что новый цвет подходит знаменитости и им не терпится увидеть, что будет дальше.

"Доволен тем, что Лана Дель Рей осчастливила наш салон возможностью привести ее в порядок. Это не конечная цель, но мы движемся к ней детскими шагами, чтобы сохранить волосы как можно более здоровыми. Не могу дождаться культового блонда в оттенке шампанского, когда она выведет старый темный цвет. Настоящая красота", – поделился в соцсети стилист певицы.