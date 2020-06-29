Современные лидеры мнений ассоциируются у аудитории с приятной внешностью, роскошной жизнью, стильной одеждой. Инфлюенсеры много денег тратят на средства для ухода и различные процедуры у косметологов. Сегодня популярно быть индивидуальностью, но у каждого из блогеров есть нечто общее – стандарты красоты.

Существует тенденция, что модные инстаграм-блогеры похожи между собой. Звездная визажистка Алена Лапина рассказала для Cosmopolitan о стандартах красоты инфлюенсеров и трюках, как им удается достичь такого результата.

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Бьюти-секреты идеальных девушек из инстаграма

Кожа

Обязательно должна быть идеальной: ровный тон, эффект легкой влажности и загара. Для этого нужно отказаться от использования матовых текстур. Также не забывайте создать нежный естественный румянец на щеках. Чтобы достичь безупречного вида кожи, применяйте для макияжа косметику невесомой кремовой консистенции.

Нос

Это одна из общих особенностей всех блогерш. Желательно, чтобы носик был маленьким и аккуратным. Однако не всем везет сразу с таким родиться. Поэтому попробуйте попрактиковаться в косметической корректировке с помощью специальных продуктов и инструментов. Типичный для інфлюенсерів нос можно создать и без хирургического вмешательства.

Брови

Очередная важная составляющая общего образа красавиц, за которыми мы любим наблюдать в соцсетях. Обычно брови у них густые, зачесанные вверх и профессионально, почти незаметно, оформленные тенями или карандашом.

Глаза

Взгляд должен быть дымчатым из-под объемных и длинных ресничек. Популярные блогеры не делают яркий акцент на глазах. В основном наносят тени нейтрального цвета и тщательно их растушевывают на веке. Также их миндалевидные глаза удачно подчеркивают стрелки. Иногда девушки визуально корректируют форму глаз, используя накладные ресницы на внутреннем углу линии роста своих.

Губы

Селфи блогерш можно распознать по идеальному макияжу губ. Они даже получили отдельное название – инста-губы. Их можно создать с помощью четкого и выразительного контура губ, который потом необходимо растушевать по направлению к центру рта. Такой градиент делает губы визуально пухлыми.

В мейк-апе инфлюенсеров замечаем тенденцию на коричнево-бежевые или коричнево-розовые оттенки, отмечает звездная визажистка. Их верхняя губа должна иметь выраженную серединку, а текстуры не имеют особого значения. Отталкивайтесь от собственных предпочтений, выбирая увлажняющий бальзам или матовую помаду.