Что нужно знать о химической завивке волос: 5 неочевидных фактов
Химическую завивку волос еще называют "львиной гривой". Она помогает обладательницам прямых волос получить стильные кудри. Однако существует множество сомнений относительно этой процедуры. Поэтому стоит узнать о ней больше.
Основа химической завивки волос заключается в создании кудрей, которые долго сохраняют свое первоочередное состояние. Grazia поделился 5 неочевидными фактами об этой процедуре, которые стоит знать каждому.
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Факты о химической завивке
- Химическая завивка изменяет структуру волос, а не делает долговременную укладку. Обычно процедуру создания кудрей путают с формированием идеальной укладки, которая будет сохраняться в течение определенного периода. Новые вьющиеся локоны также нужно каждый раз укладывать самостоятельно.
- Можно реже мыть голову. После химической завивки не возникнет необходимости мыть волосы каждое утро, ведь локоны будут пышнее, чем обычно. Чтобы освежить укладку, достаточно взбудоражить ее руками. При особой необходимости, намочите общую длину волос водой или распылите сухой шампунь.
- Долговременный объем. Во время процедуры мастер накручивает волосы таким образом, что вам не нужно будет волноваться о прикорневом объеме.
- Химическая завивка – это не всегда об эффекте "барашка". Вы сами выбираете стиль локонов, которые хотите получить после процедуры. Различными специальными инструментами можно создать как афрокучеры, так и легкие пляжные локоны.
- Не влияет на состояние волос. Благодаря современному составу для химической завивки и уходу, который проводят в салоне, качество волосяной структуры не повреждается. Однако химическая завивка не поможет улучшить состояние ваших волос, если перед процедурой они уже были сухими и ломкими.
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