Летом волосы подвергаются вредному воздействию солнечных лучей, хлорированной воды в бассейнах и сухому воздуху. Поэтому осень является идеальным временем для восстановления состояния вашей шевелюры. Вы можете попробовать трендовую стрижку, чтобы избавиться от секущихся концов, или изменить цвет волос, чтобы они имели привлекательный вид. А модные прически помогут скрыть недостатки ваших волос.

Выгоревшие на солнце волосы спасет изменение цвета, а ломкие – удачная стрижка. Однако можно совместить красоту и полезность. Elle назвал главные hair-тренды осени 2020.

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Как постричься, покраситься и какую прическу сделать осенью 2020

Модным решением для осеннего сезона 2020 будет покраска в такие цвета, как красный бархат, медовый "блонд", пряная карамель, карамельный мокко и огненная медь. Если вам нужно избавиться от выгоревшего оттенка волос, но сохранить натуральный эффект, то попробуйте белокурый, твиди балаяж или оттенок чая с молоком. Если вы готовы на радикальные эксперименты – nordic white на пике популярности. В прическах и стрижках трендовыми будут следующие примеры.

Ретро Glam: легкие S-образные волны

Закрученная булочка из волос, для блеска которой можно воспользоваться специальным маслом

Затупленное боб-каре различной длины

Громкое возвращение в моду гофрирования волос: эффект смятых мелких локонов

Низкий элегантный хвост, закрепленный прядью собственных волос

Гигантский объем и наслоение текстур