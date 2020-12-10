В 2020 году пользователей Google больше всего интересовало, как правильно мыть руки, избавиться от акне и другие странные, но логичные вопросы. Ведь мировой локдаун значительно повлиял на индустрию красоты. Теперь люди стали чаще интересоваться, как проводить бьюти-процедуры дома и как приготовить косметические продукты своими руками.