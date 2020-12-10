Странные и практичные: Google обнародовал самые популярные бьюти-запросы в 2020
В 2020 году пользователей Google больше всего интересовало, как правильно мыть руки, избавиться от акне и другие странные, но логичные вопросы. Ведь мировой локдаун значительно повлиял на индустрию красоты. Теперь люди стали чаще интересоваться, как проводить бьюти-процедуры дома и как приготовить косметические продукты своими руками.
Google обнародовал список самых популярных бьюти-запросов 2020 года, сообщает Wonderzine. Если раньше вопросы вроде "как постричь мужа в домашних условиях" казались странными, то вследствие длительной самоизоляции они теперь уместны.
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Самые популярные бьюти-запросы Google в 2020
- Как стричь мужские волосы в домашних условиях?
- Как уложить вьющиеся волосы в технике «плопинг»?
- Как красить волосы в домашних условиях?
- Как мыть руки?
- Как укладывать градуированную гривку?
- Как стричь женские волосы?
- Как делать афрокосички?
- Как выстригать плавный переход?
- Как подстричь собственные волосы?
- Как делать дермапланинг?
- Какая лучшая линия по уходу за кожей?
- Какие лучшие средства по уходу за кожей?
- Как спланировать режим ухода за кожей?
- В какой последовательности наносить средства для ухода за кожей?
- Что такое AHA-кислоты в уходе за кожей?
- Как избавиться от акне?
- Что витамин С делает для кожи?
- Что делает гиалуроновая кислота?
- Что такое тонер?
- Что такое комбинированная кожа?
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