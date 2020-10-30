Тени можно наносить на веки с помощью разнообразных техник. Однако важно, чтобы цвет пигмента был трендовым. В 90-х и в начале нулевых классикой считали макияж глаз в голубых оттенках. Эта тенденция никогда полностью не исчезала с модных показов или съемок фильма, но недавно визажисты вдохнули в нее новую жизнь.

Бьюти-издания называют голубые тени новым трендом, который захватывает соцсети, сообщает Wonderzine. Ведь уже многие звезды и блогеры попробовали макияж глаз в модных оттенках.

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Почему голубые тени снова в моде

Голубые тени прошли долгий путь, чтобы вновь оказаться на вершине популярности. Ведь яркие косметические продукты для век начали появляться на рынке красоты еще в 50-х годах, но ими пользовались лишь самые смелые. Трендовыми они стали в 1959 году, когда был выпуск первой куклы Барби с выразительным макияжем. Тогда в продажу вышли первые палетки с разноцветными тенями, в частности с голубыми, от известных бьюти-компаний.

С тех пор спрос на голубые тени начал расти. В 60-х и 80-х годах макияж глаз в упомянутых оттенках был настолько распространенным, что потерял свою особенность. В моду он вернулся в конце 90-х и в начале нулевых. А со временем голубые тени, как и разнообразные стразы, начали считать чем-то чрезмерным в макияже, что перегружает внешний вид и является признаком чего-то "низкосортного".

Однако видим, что в новом десятилетии голубые тени являются одним из модных бьюти-трендов. Пати Дуброфф, визажист Chanel, говорит: "Это вечный цвет". Тенденция на голубой макияж глаз успешно пережила другие, поэтому и в следующих десятилетиях она будет оставаться популярной.

В наше время наиболее трендовыми являются пастельные тени, следовательно стоит обратить внимание на приглушенный голубой оттенок, который можно использовать в будничном макияже. Продукт нужно наносить на подвижное веко, не заходя слишком высоко на участок под бровями.

Голубые тени наиболее победно смотрятся, когда на лице больше нет декоративной косметики, даже туши для ресниц. Для более вечернего варианта обратите внимание на сочетание в макияже разных оттенков голубого цвета, добавляя шимер, темную черную или синюю подводку для контраста, тушь.