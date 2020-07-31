Кэтрин Зета-Джонс является британской актрисой, которая снимается в Голливуде. Звезда создала собственный бренд Casa Zeta-Jones, а теперь дополнила его ассортимент новой линейкой декоративной косметики.

В свои 50 Кэтрин Зета-Джонс является обладательницей премии Оскар, BAFTA и двух Премий Гильдии киноактеров. Также актриса активно развивает свой бренд Casa Zeta-Jones. О его последнем обновлении декоративной косметикой Кэтрин сообщила на своей странице в инстаграме, где у нее более 3,5 миллионов подписчиков.

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Изготавливать линейку косметики для бренда Кэтрин помогал британский производитель KF Beauty, который также работает с такими популярными марками, как WUNDER2 и WUNDERBROW. Средства для макияжа являются базовыми. Пока что это тушь и 2 оттенка подводки для век.

В соцсетях основательница бренда Casa Zeta-Jones рассказала, что потратила много времени на поиски лучших cruelty-free продуктов. Она хотела, чтобы косметика позволяла чувствовать уверенность тем, кто ею будут пользоваться. Кэтрин добавила, что считает своей миссией создать вселенную продуктов, которые будут дарить ощущение изысканности, которая удивляет, без усилий". Таким способом звезда намекнула, что ее бьюти-линейка будет пополняться новой косметикой.

На официальном сайте бренда Casa Zeta-Jones указана стоимость косметики в долларах: тушь – 24, карандаш-подводка – 18, а комплект, состоящий из туши и подводки – 35.