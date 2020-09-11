Глубоко очистить кожу лица можно даже в домашних условиях. Детокс полезен, если вы хотите иметь гладкую и упругую кожу без недостатков. Собственноручно приготовленные, детокс-маски смогут вам в этом помочь.

Главной целью детокс-процедур является выведение токсинов и продуктов жизнедеятельности клеток, которые находятся в глубине дермы, сообщает Новый канал. Чтобы избежать морщин, дряблой и тусклой кожи, темных кругов под глазами и отеков из-за токсичных веществ, можно провести детоксикацию дома.

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Рецепты домашних детокс-масок

Апельсиновая маска

Смешайте вместе следующие ингредиенты: 3 дольки апельсина без кожуры, 1 столовую ложку творога и 2 чайные ложки меда. Полученную смесь нанесите на лицо и держите не более 10-15 минут, потому что фруктовая кислота может вызвать ожоги.

Предварительно проверьте наличие аллергической реакции на каждый из компонентов: нанесите немного продукта на небольшой участок кожи и подождите, если не будет покраснения и раздражения – аллергии нет.

Маска на основе активированного угля

В посуде перемешайте 1 столовую ложку измельченного активированного угля, 1 чайную ложку лимонного сока, 1 чайную ложку натурального йогурта. Благодаря свойству активированного угля глубоко очищать поры ваша кожа сможет свободно "дышать". Маску нужно наносить на кожу тонким слоем, а через 20 минут смыть теплой водой.

Кисломолочная маска для сухой кожи

Соедините в одной емкости 2 чайные ложки жирного творога, 2 чайные ложки кефира и 2 чайные ложки меда. Смесь на лице следует держать 15 минут. Затем удалите остатки продуктов теплой водой. Эффект будет заметным после первого применения: кожа станет гладкой и сияющей.

Косметологи рекомендуют обязательно проводить глубокое детокс-очищение дважды в год: осенью и весной. Вы добьетесь лучшего результата, если будете сочетать косметические процедуры с правильным питанием и занятиями спортом.