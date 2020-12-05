Главные тренды в макияже и прическах зимы 2020-2021, которые стоит попробовать каждому
На место модного нюдового макияжа и роскошного объема волос приходят новые бьюти-тренды. Среди них яркие акценты в мейк-апе глаз, укладка гладких локонов назад и многое другое, что раньше казалось едва ли не каждой красавице слишком экстравагантным. Благодаря тенденциям в индустрии красоты зимы 2020-2021 можно попробовать бьюти-эксперименты, на которые вы раньше не решались.
В новом зимнем сезоне hair-стилисты и визажисты рекомендуют пополнить свой косметический арсенал яркими тенями для век и помадами для губ, а также средствами для фиксации волос, сообщает Harper's Bazaar.
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Бьюти-тренды зимы 2020-2021
Наносите яркие тени и тщательно растушевывайте, создавая акцент на макияже глаз
Для коротких и длинных: укладка волос назад
Монохромный макияж в нейтральных оттенках: пепельно-розовом, персиковом или бежевом
Сочетание серебристых теней на веках с теплыми оттенками в макияже
Ultra blue: насыщенный голубой для век и губ
Роскошная мокрая укладка, которая дополняет вечерний образ
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