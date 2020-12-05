На место модного нюдового макияжа и роскошного объема волос приходят новые бьюти-тренды. Среди них яркие акценты в мейк-апе глаз, укладка гладких локонов назад и многое другое, что раньше казалось едва ли не каждой красавице слишком экстравагантным. Благодаря тенденциям в индустрии красоты зимы 2020-2021 можно попробовать бьюти-эксперименты, на которые вы раньше не решались.