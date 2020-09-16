Выбор, какой макияж и какую прическу сделать, всегда труден. Ведь каждая женщина стремится, чтобы они не только ей подходили, но и были последними модными бьюти-тенденциями. Поэтому стоит узнать, какие элементы нужно использовать в создании мейк-апа и в каком стиле делать прическу для сезона осень-зима 2020/ 2021.

Harper's Bazaar на примере образов моделей из последних модных показов собрал стильные бьюти-идеи, которые будут популярными в новом сезоне.

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Какой макияж и прически будут модными в сезоне осень-зима 2020/ 2021

Стразы

Обычный блеск в макияже теряет свою актуальность. Поэтому мастера макияжа предлагают более оригинальные вариации, как можно сделать свой образ стильным с помощью косметики. Они рекомендуют осенью использовать жидкий глиттер, который можно наносить на губы, веки и на любую другую область лица.

Челка

В этом сезоне челки остаются на пике популярности. Hair-стилисты рекомендуют вдохновиться образом Натали Портман в фильме "Леон". Именно такой вариант челки будет модным в сезоне осень-зима.

Творческий беспорядок

Идеальные линии и максимальная аккуратность уже надоели большинству женщин. Ведь это требует много времени и профессионального владения техникой создания макияжа ограничивает тех, кто стремится с помощью мейк-апа самовыразиться и проявить креативность. Поэтому в 2020 и 2021 стильным решением будут немного небрежная укладка и эффект "размазанного" макияжа, чтобы легче удалось его воспроизвести, можете наносить косметику пальцами.

Красные губы

Помада для губ красного цвета должна быть в косметичке у каждой женщины. Ведь красные губы – это классика, которая всегда остается в моде, а меняются лишь способы нанесения помады. Осенью стоит обратить внимание на глубокий насыщенный красный оттенок.

Глубокий пробор волос

Прическа с четким пробором волос возвращается в моду уже не первый осенний сезон. Особенностью такого стиля является пробор, который помогает из одной части волос создать иллюзию челки, а остальную часть необходимо аккуратно собрать сзади.

Кошачий взгляд с помощью стрелок

Все новое – хорошо забытое старое. Так можно и сказать про стрелки черной подводкой на веках, которые помогают визуально создать эффект "кошачьего глаза". Однако в 2020 не ограничивайтесь только ими. Украсьте макияж блестками и стразами. Не нужно бояться экспериментов.

Влажные волосы

Летний hair-тренд 2020, который плавно стал осенним. Чтобы создать эффект мокрых волос, вам понадобится специальный гель для стайлинга и расческа с тонкими зубцами. Наносите средство поэтапно на каждую прядь волос и расческой причесывайте их в желаемом направлении. Таким образом вы сможете сделать стильную укладку.