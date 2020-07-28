Еще в начале 2020 года стрижке "пикси" прогнозировали популярность среди красавиц со всего мира. Поэтому эксперты единогласно называют ее самой модной стрижкой года. Однако даже с такой прической можно экспериментировать.

Пикси-стрижка является не только стильной и трендовой. Она также будет идеальным вариантом, если вы решились избавиться ломких волос с секущимися концами. 24 канал собрал несколько модных вариаций стрижки.

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Трендовая стрижка пикси 2020

Мода 2020 настаивает на том, чтобы женщины избавились от как можно большего количества всего лишнего. Волос эта тенденция также касается. Стрижка это всегда момент колебания в жизни женщины. Поэтому вам стоит узнать, что пикси лучше всего будет подходить девушкам с треугольной формой лица. Тогда она удачно подчеркнет изящные черты лица, а тем, у кого они и так выразительны лучше попробовать другую прическу.

Идеи для стрижки пикси / Фото Instagram

Стоит добавить, что впервые стрижка пикси стала популярной после премьеры фильма "Римские каникулы", в котором Одри Хепберн кардинально изменила свой имидж с ее помощью. Прическа снова стала популярной в 2020 году. Чтобы ее дополнить, можно покраситься в другой цвет или сделать челку разной формы.