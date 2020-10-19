Saturday Night Live – это американское еженедельное комическое телевизионное шоу в прямом эфире. В эту субботу участие в нем приняла модель и телезвезда Хейли Бибер. Звезда поразила поклонников гламурной прической, блестящим макияжем и ярким маникюром.

Образы Хейли Бибер всегда продуманы до деталей и совершенны. На этот раз в эфире шоу Saturday Night Live девушка соединила эффектные бьюти-акценты и создала гламурный аутфит, пишет Allure.

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Идея для прически, макияжа и маникюра

В субботу в прямом эфире Saturday Night Live появилась Хейли Бибер, чтобы поддержать своего мужа и музыкального гостя шоу Джастина Бибера, который исполнил свои последние хиты "Lonely" и "Holy". 23-летняя модель поразила гостей и зрителей трансляции своим эффектным видом. Для этой ночи она выбрала волнистую укладку на длинных волосах, привлекательный макияж в стиле "кошачьего глаза" и изумрудно-зеленый маникюр на миндалевидной форме ногтей.

Над образом Хейли Бибер работали профессионалы в индустрии красоты: визажистка Кэти Джейн Хьюз и парикмахер Даниэль Приано. Чтобы добавить волосам знаменитости длины hair-стилист использовал 16-дюймовые искусственные бесшовные пряди, которые сочетают теплые русые и коричневые оттенки. Таким образом кожа Хейли казалась естественно светлее. Чтобы прическа была гламурной, Даниэль сделал элегантные волны на волосах супермодели.

Относительно макияжа, то его достаточно просто воспроизвести самостоятельно. Вам понадобится черная подводка для стрелок "кошачий глаз" и блестящие тени, чтобы добавить их на внутреннюю часть век. Относительно губ модели, то они имели обнаженный вид: естественный блеск, и без использования помады насыщенного цвета. Также следует заметить, что визажистка использовала тональную основу, чтобы достичь эффекта безупречной равномерной кожи.

Особое внимание поклонников привлек маникюр Хейли Бибер. Он выполнен в ярком цвете и добавляет образу изысканности. Изумрудно-зеленое покрытие дополнило черное платье и нейтральные тона в макияже.