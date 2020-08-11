Где взять идеи для прически: звездные hair-стилисты, работы которых вдохновляют
Некоторые парикмахеры не просто качественно выполняют свою работу, но и делают такие прически и стрижки, которые затем становятся легендой. Звездные hair-стилисты таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Рианны или Дженнифер Энистон, создают новые тренды в индустрии красоты с помощью каждой своей работы.
Прическа играет ведущую роль в каждом образе. Однако иногда не хватает идей, чтобы сделать ее красивой, оригинальной и стильной. Elle назвал hair-стилистов, чей подход к волосам влияет на то, какими сейчас являются тенденции в прическах и стрижках. Эти профили в инстаграме понадобятся вам для вдохновения.
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Где взять идеи для прически
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