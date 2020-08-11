Некоторые парикмахеры не просто качественно выполняют свою работу, но и делают такие прически и стрижки, которые затем становятся легендой. Звездные hair-стилисты таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Рианны или Дженнифер Энистон, создают новые тренды в индустрии красоты с помощью каждой своей работы.