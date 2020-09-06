Френч и логомания: модные тенденции в осеннем маникюре 2020
Неоновые оттенки и глянцевое покрытие на ногтях теряет свою актуальность в осеннем сезоне 2020. Однако в моду приходят также оригинальные пастельные, матовые и графические нейл-тенденции. Преимуществом трендовых осенних маникюров является то, что их можно воссоздать даже самостоятельно в домашних условиях.
Маникюр должен быть трендовым, чтобы нравиться вам и привлекать внимание окружающих. Cosmopolitan просмотрел записи модных показов 2020, проанализировал Инстаграм-публикации бьюти-блогеров и выделил 5 главных трендов нейл-арта для осени.
Также интересно: Нюдовый осенний маникюр: 5 идей для вдохновения
Модный осенний маникюр
Матовое покрытие ногтей в красных, черных, синих и шоколадных оттенках
Новая классика в маникюре: черный на миндалевидной форме ногтей
Геометрический разноцветный нейл-арт
Позвольте себе экспериментировать: нетипичный аккуратный френч
В тренде логотипы известных модных домов на ногтях
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter