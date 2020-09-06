Неоновые оттенки и глянцевое покрытие на ногтях теряет свою актуальность в осеннем сезоне 2020. Однако в моду приходят также оригинальные пастельные, матовые и графические нейл-тенденции. Преимуществом трендовых осенних маникюров является то, что их можно воссоздать даже самостоятельно в домашних условиях.