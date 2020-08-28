Среди всех женщин француженки отличаются своей уверенностью в себе и умением наслаждаться жизнью. Благодаря своей утонченности и харизме они могут выглядеть привлекательными даже без макияжа и укладки. Однако существует несколько тайн, которые им в этом помогают.