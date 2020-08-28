Французские тайны красоты: как всегда быть уверенной и привлекательной
Среди всех женщин француженки отличаются своей уверенностью в себе и умением наслаждаться жизнью. Благодаря своей утонченности и харизме они могут выглядеть привлекательными даже без макияжа и укладки. Однако существует несколько тайн, которые им в этом помогают.
Франция – страна любви, круассанов и красной помады. А француженки обладают особыми знаниями о красоте и молодости, пишет Cosmopolitan.
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Тайны привлекательности француженок
- Максимально естественный вид. Француженки не делают сильный контуринг лица и не одеваются слишком откровенно. В своем образе они делают ставки на легкую непринужденность: укладка, развеяна ветром, удобное платье, натуральный макияж с использованием прозрачного блеска и светлых румян.
- Акцент на красной помаде. С помощью этого косметического продукта, который есть в сумочке почти каждой француженки, они с легкостью превращают обыденный образ в стильный вечерний.
- Француженки без французского маникюра. Они отдают предпочтение нюдовому или прозрачному покрытию на ногтях и короткой длине. В отношении педикюра действует идентичное правило.
- Консервативный макияж. Француженки используют минимум косметики. Обычно они выравнивают тон кожи с помощью легкой тональной основы, фиксируют его прозрачной пудрой, используют тушь для ресниц и карандаш для бровей.
- Уходовая косметика важнее декоративной. Француженки заботятся о своей коже и не экономят на средствах для ухода за ней. В частности, они делают массаж для лица, антивозрастные процедуры, пилинги, чистки и питательные маски.
- Отказ от диет. Француженки едят все, но маленькими порциями. Именно это и является тайной их стройной фигуры.
- Никакого хирургического вмешательства. Женщины из Франции славятся уверенностью в себе, поэтому пластика им не нужна. Они научились любить себя такими, как есть, и гордятся своей индивидуальностью.
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