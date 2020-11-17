Переход между сезонами сопровождается авитаминозом у людей. В результате волосы растут медленно. Эксперты утверждают, что фолиевая кислота может стимулировать рост волос. Поэтому стоит больше узнать о ее свойствах и способах применения.

Фолиевая кислота – это синтетическая форма витамина B9, пишет Byrdie. Сертифицированный трихолог и основатель Advanced Trichology Уильям Гауница и дерматолог Джошуа Цайхнер поделились информацией о фолиевой кислоте и ее помощи в стимулировании роста волос.

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Как фолиевая кислота влияет на рост волос

Фолиевой кислотой называют водорастворимую добавку витамина B. Среди ее свойств выделяют стимулирование роста волос, предотвращение преждевременного появления седины, а также она способствует объему и блеску шевелюры. Если в вашем организме недостаточно витаминов группы B, то вы впоследствии начнете замечать усталость без веской на то причины, головную боль, изменение текстуры и пигментация волос и ногтей. Фолиевая кислота помогает избавиться от этих проблем.

Фолиевую кислоту – синтетическую версию фолата, который является витамином группы B, можно найти в добавках и поливитаминах, а также она встречается в природе в некоторых продуктах питания: брокколи, темных листовых овощах, бобовых и яйцах. Это вещество способствует выработке эритроцитов,

– рассказывает Уильям Гауница.

Поскольку фолиевая кислота помогает в создании эритроцитов, которые необходимы для передачи питательных веществ по всему телу, а также для поступления кислорода и минералов даже к волосам, поэтому ежедневно необходимо ее употреблять 400 микрограмм.

Также трихолог Гауниц добавляет, что избыток фолиевой кислоты в организме может вызвать нежелательные эффекты. Результат от приема вышеописанной вещества вы очень быстро заметить по состоянию своих волос.



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Польза фолиевой кислоты для волос

Генерирует новые клетки, которые стимулируют активный рост волос.

Помогает выработке эритроцитов, которые предотвращают преждевременное седение.

Достаточного количества фолиевой кислоты в организме хватает, чтобы полноценно питать волосы необходимыми витаминами, поэтому они не будут выпадать.

"Дефицит фолиевой кислоты может быть связан с повреждением и выпадением волос", – объясняет Джошуа Цайхнер. Полезное вещество отвечает за выработку новых клеток и рост волос на участках, подвергшихся повреждению, поэтому ваши локоны станут более густыми.

Благодаря упомянутой кислоте волосы сохраняются в здоровом состоянии, когда им присущ естественный блеск.

Где содержится фолиевая кислота / Фото Unsplash

Как пользоваться фолиевой кислотой для роста волос

Ежедневно принимать суточную норму фолиевой кислоты. Ее можно найти в виде капсул.

Важно есть продукты, которые содержат много водорастворимой добавки витамина B: зеленые листовые овощи (например, шпинат), фасоль, горох и брокколи.

Минимизируйте стресс в своей жизни. Ведь он не только ослабляет иммунную систему, но и провоцирует выпадение волос. Высокий уровень стресса лишает вас необходимого количества питательных веществ в организме, включая фолиевую кислоту.

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