Фиолетовые тени и блеск для губ: 5 трендов в макияже из нулевых, которые стоит повторить
Фиолетовые или голубые тени на веках, черная подводка вокруг глаз, полупрозрачный сияющий блеск на губах – все это в сочетании было главным мейкап трендом начала нулевых. Через 20 лет некоторые тенденции в макияже возвращаются. Поэтому стоит узнать, какие бьюти-тенденции прошлого уместно воспроизводить сегодня.
Взгляд Бритни Спирс, подчеркнутый темно-зелеными тенями, или милый розовый румянец Пэрис Хилтон на красных дорожках нулевых снова в моде. Glamour назвал тенденции в макияже из прошлого, которые снова в тренде в 2020.
Больше о макияже: Страшно прекрасно: девушка-клоун, кукла из фильма ужасов и другие идеи для макияжа на Хэллоуин
5 трендов в мейкапе из нулевых
Цветные тени
Полупрозрачные сияющие блески
Помада в тон кожи
Черная подводка
Сияющая кожа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter