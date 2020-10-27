Фиолетовые или голубые тени на веках, черная подводка вокруг глаз, полупрозрачный сияющий блеск на губах – все это в сочетании было главным мейкап трендом начала нулевых. Через 20 лет некоторые тенденции в макияже возвращаются. Поэтому стоит узнать, какие бьюти-тенденции прошлого уместно воспроизводить сегодня.