Несмотря на возраст, 46-летняя Виктория Бекхэм регулярно занимается спортом. У нее безупречная фигура и состояние кожи. Такого эффекта звезда смогла достичь благодаря сбалансированному питанию и действенным тренировкам.

Виктория Бекхэм делает специальную тренировку на каждую из частей своего тела. Cosmopolitan поделился комплексом упражнений для стройных ног, видео с которыми звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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На видео правильное выполнение упражнений демонстрирует Трейси Андерсон – звездный тренер Виктории Бекхэм. Тренировка женщины назвали лаконично и понятно: "Ноги Виктории Бекхэм". Особенность тренировки в том, что ее легко воспроизвести в домашних условиях. Также вам понадобится всего 13 минут в день, чтобы победить все недостатки на своих ногах и сделать им привлекательными и стройными.