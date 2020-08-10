Старение кожи является одной из самых распространенных женских проблем. Однако его можно замедлить, используя средства для ухода с полезными свойствами. Феруловая кислота, которая является растительным антиоксидантом, входит в их перечень.

Главной функцией феруловой кислоты является защита кожи от повреждения свободными радикалами, которые считают одним из главных катализаторов старения, пишет Harper's Bazaar. Эти радикалы имеют свойство провоцировать преждевременное появление морщин, гиперпигментацию, потерю упругости кожи.

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Как работает феруловая кислота

Феруловую кислоту называют эликсиром молодости благодаря антиоксидантному составу. Кроме этого, ее применение способствует лучшему эффекту от витаминов E и C. Их использование также помогает сохранить красоту и продлить молодость кожи.

С феруловой кислотой можно победить морщины, которые уже есть на лице, и предотвратить появление новых. Также продукт может защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и фотостарения.



Феруловая кислота против старения кожи / Фото Unsplash

Среди полезных свойств феруловой кислоты выделяют стимуляцию выработки коллагена. Ведь он нужен коже, чтобы она оставалась упругой и имела здоровый вид. Порой с возрастом (после 20 – 25 лет) организм не так активно вырабатывает коллаген. Именно тогда кожа начинает меняться, и на ней становятся заметными первые признаки старения. Среди них: потеря упругости, сухость, мимические морщины, замедление роста волос и ногтей. Если феруловую кислоту сделать частью своей бьюти-рутины, то она сможет продлить молодость кожи.

Как использовать феруловую кислоту

Дерматологи рекомендуют пользоваться средствами для ухода за кожей с содержанием феруловой кислоты ежедневно. Такую уходовую косметику нужно наносить на лицо перед применением увлажняющего и солнцезащитного кремов. Результат появится после 1 месяца регулярного использования.

Для лучшего эффекта сочетайте нанесение феруловой кислоты с витаминами E, C и резвератролом. Важно избегать сочетания вышеупомянутой кислоты с такими кислотами, как салициловая, гликолевая и молочная. Потому что они влияют на pH кожи и нейтрализуют действие антиоксидантов.



Правильный уход за кожей / Фото Unsplash

Также следует перед использованием феруловой кислоты сделать тест на аллергическую реакцию: нанесите средство на небольшой участок тела и подождите несколько часов.