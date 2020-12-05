Авторы методики "фейсфитнесс" убеждены, что она замедляет старение кожи и уменьшает количество морщин. Результат можно достичь при регулярном выполнении упражнений в течение 3 – 4 недель.

Фейсфитнесс – безопасен, не повреждает кожу и недорогой, говорится в научном журнале JAMA Dermatology

Читайте также Пилинг фруктовыми кислотами: принцип действия, можно ли повторить дома и противопоказания

Кому не стоит это делать

Например, эффект филеров (инъекции от морщин) может закончиться быстрее или некоторые морщины могут стать заметны. Поэтому лучше посоветоваться со своим дерматологом перед началом упражнений.

Исследование

Очень мало качественных работ. Например, в марте 2018 года в JAMA Dermatology была опубликована работа, в которой 27 женщин в возрасте 40 – 65 лет в течение 20 недель ежедневно делали 30-минутные упражнения. К концу исследования пришли только 16 человек, и в конце программы они чувствовали себя примерно на 3 года моложе.

Что думаю дерматологические сообщества

Как вы сами можете видеть, в интернете много разных методик, примерно похожих между собой. Но отсутствие четкой стандартизации метода, критериев объективной оценки результатов и сравнительных исследований пока не позволяет говорить об их эффективности.

Фейсйога: советы от нью-йоркского инструктора

Нью-йоркская инструкторша по йоге Еннлайз Хаген создала комплекс для лица, который дает результат при регулярном выполнении упражнений, отмечает Elle.

На лице и шее есть более 55 мышц и, чтобы привести их в тонус не нужны тренажеры или спортивная форма, достаточно выполнять несколько упражнений.

Асана против двойного подбородка

Подложите кулаки под подбородок и, преодолевая сопротивление рук, медленно открывайте рот. Затем, большими пальцами упирайтесь в подбородок и максимально выдвиньте язык, чтобы его кончик был направлен вниз.

Satchmo

Асана, которая помогает укрепить мышцы щек и придать им красивую форму. Надуйте обе щеки и перекатывайте воздух из одной в другую, а потом то же самое сделайте с верхней и нижней губой.

Это упражнение необходимо повторить по 3 раза в каждом направлении.

"Свободный язык"

Универсальная асана, которая положительно влияет на кровообращение и тонус мышц лица.

Откройте широко рот, выдвиньте язык так сильно, как сможете. Держите эту позу в течение 60 секунд.



Упражнения необходимо делать регулярно / Фото beautyhack

Асана для носогубных складок

Подверните верхнюю и нижнюю губу за зубы, при этом рот должен быть открытым. Из этого положения поднимите вверх уголки рта и задержитесь на 2 секунды. Сделайте 2 повтора.

Wow!

Для того чтобы снять напряжение с лица, необходимо сказать Wow! (можно и без звука), при этом открывайте рот как можно шире. Упражнение необходимо повторить 10 раз.