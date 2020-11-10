Даниэль Коллинз – инструктор фейсбилдинга. Она консультирует Меган Маркл по лицевой йоге. Гимнастика лица – это именно то, что нужно каждой женщине, чтобы разгладить мелкие морщины, тонизировать и расслабить мышцы, стимулировать кровоток, насытить кожу кислородом, избавиться от темных кругов под глазами, а также сохранить молодость кожи лица надолго.

В условиях пандемии стоит научиться делать некоторые бьюти-процедуры самостоятельно дома. Если регулярно выполнять упражнения для лица, то совсем скоро вы сможете увидеть результат. Даниэль Коллинз продемонстрировала, как делать гимнастику лица, сообщает "Новое время".

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Фейсбилдинг от косметолога Меган Маркл

Добавим, что между каждым упражнением стоит делать перерыв. Большинство из техник йоги для лица нужно выполнять не менее одной минуты. При этом не забывайте правильно и глубоко дышать. Может потребоваться несколько дней, повторяя комплекс упражнений для гимнастики лица, чтобы почувствовать желаемое "вибрирование" кожи.

Упражнение для проработки мышц нижней части лица

Для тонизирования мышц, разглаживания кожи и уменьшения морщин вокруг глаз

Манипуляция, чтобы губы естественно сияли, а круговая мышца рта укреплялись

Упражнение для тонизирования щек и губ

Часть гимнастики лица, чтобы снять напряжение в шее

Выполните упражнение и почувствуйте расслабление и снижение напряжения мышц лица

Упражнение для подтяжки лица