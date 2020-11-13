Фаррелл Уильямс – американский рэпер, продюсер, музыкант, дизайнер одежды, а теперь еще и создатель средств по уходу за кожей. 47-летний знаменитый мужчина анонсировал запуск бьюти-линейки, рассказав, какие именно продукты в нее войдут.

На своей инстаграм странице Фаррелл Уильямс опубликовал первые фото косметических средств с собственной новой линейки Humanrace, сообщает Wonderzine.

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Какой будет бьюти-линейка рэпера

Официальный запуск линейки косметических средств для ухода за кожей Humanrace будет 25 ноября. Известно, что она будет состоять из 3 бьюти-продуктов: средства для очистки кожи на основе рисового порошка, эксфолианта с гликолевой кислотой и увлажняющий крем с экстрактом снежных грибов, которые обладают похожими свойствами, что и гиалуроновая кислота.

Кроме творческих достижений, Фаррелл Уильямс известен также благодаря своей внешности и безупречному состоянию кожи. Для создания собственной досмотровой косметики певец принимал во внимание свой опыт в бьюти-рутине, а также консультировался с дерматологом Еленой Джонс. Долгое время Елена была врачом самого Уильямса. Теперь они вместе разработали 3 средства для ухода за кожей.

Еще с юных лет Уильямс посвящал много времени уходу за кожей. Елена лечила певца еще в начале его карьеры и консультировала по телефону.

Больше всего меня поразило во время нашей первой встречи с ним то, насколько он был предан своей коже и здоровью в своем юном возрасте. Он хотел знать все о коже,

– делится впечатлениями об Уильямсе дерматолог.

Елена Джонс рассказывает, что главными задачами средств линейки Humanrace является подготовка, восстановление и защита кожи. Важно и то, что производители позаботились об экологичности упаковки для косметики. Материал для упаковок всех трех продуктов на 50% состоит из переработанного пластика. Особенностью линейки является выгравированная надпись на крышечках косметических контейнеров Humanrace шрифтом Брайля.