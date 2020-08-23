Эльза Хоск – 31-летняя шведская супермодель и звезда Victoria's Secret. У нее более 6 миллионов подписчиков в Инстаграме и она любит делиться с ними секретами ухода за собой и бьюти-лайфхаками. Недавно знаменитость опубликовала видео, в котором пошагово продемонстрировала, как создает свой ежедневный макияж в "ангельском" стиле.

ТСН поделился видео, которая Эльза Хоск опубликовала на своей странице в IGTV. Модель продемонстрировала, как можно создать макияж в стиле Victoria's Secret, используя только базовые косметические продукты, которые найдутся у каждой девушки.

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Как сделать ежедневный макияж

В видео, которое длится 13 минут, Эльза Хоск не только пошагово рассказала и показала, как делает свой мейк-ап на каждый день, но и поделилась действенными бьюти-лайфхаками и советами. Например, модель всегда сохраняет в своей косметичке 2 оттенка консилера: светлый и более темный, который использует на загорелой коже лица. А светлый консилер необходимо красавице для того, чтобы освещать проблемные участки на лице. Также, чтобы маскировка была эффективной, для распределения консилера Эльза применяет бьюти-блендер.

Еще одна из особенностей макияжа модели – она не пользуется помадами с плотными текстурами, а оформляет губы карандашом естественного оттенка и покрывает их тонким слоем блеска. Перед этим Эльза обязательно каждый раз увлажняет губы специальным маслом.

В частности, важно выдержать баланс легкого контура, чтобы лицо имело натуральный вид. После корректировки определенных участков кожу лица нужно слегка припудрить.

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