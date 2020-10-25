Если устали от распущенных волос: 7 стильных причесок на каждый день
Просто распущенные волосы или идентичная прическа каждый день может надоесть. Для таких случаев существует несколько оригинальных идей для причесок, которые легко и быстро воспроизвести. Ведь привлекательный внешний вид придает уверенности каждой женщине.
Важно, чтобы ваша прическа не только красиво выглядела, но и была модной. Cosmopolitan подготовил 7 вариантов стильных укладок.
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Стильные прически на каждый день
Baby braids
Небрежный хвост
Оригинальный пучок
Легкие локоны
Прическа Беллы Хадид
Фейковые косы из челки
Ложная коса
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