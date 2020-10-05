Поп-певец и муж Софи Тернер Джо Джонас поддержал такое благотворительное дело, как месяц борьбы с раком молочной железы. В знак этого он покрасил свои волосы в яркий цвет и призвал своих подписчиков поддержать активность.

Джо Джонас раньше мало экспериментировал со стрижкой и цветом своих волос. Однако за несколько последних месяцев певец уже дважды кардинально сменил имидж, пишет Allure.

Вам будет интересно: Сравнили с образом ее коллеги: в какой яркий цвет покрасила волосы певица Alyosha

После рождения дочери Джо Джонас изменил свой черный цвет волос на холодный платиновый "блонд". И вскоре звездный мужчина обнародовал новую смену имиджа: неоновые розовые волосы. Таким образом он продемонстрировал свою поддержку месяцу борьбы с раком молочной железы и людям, которые болеют.

Сначала Джо опубликовал инстаграм-историю в виде милого селфи с блестящей розовой лентой на заднем фоне, которая означает, что окрашивание волос было сделано специально к месяцу осведомленности о раке молочной железы. А потом Джо поделился другой фотографией на своей инстаграм-странице с хэштегом: "Я проголосовал".​



Новый цвет волос Джо Джонаса / Instagram Stories / @joejonas

Напомним, что певец экспериментирует с розовым оттенком волос не впервые. Кто хорошо знаком с творчеством Джо Джонаса, тот знает, что в 2016 году он покрасил волосы в карамельно-розовый с голубыми прядями для церемонии награждения Kids Choice Awards. В том же году певец красил свою челку в цвет фуксии.