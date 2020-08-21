Американский певец и музыкант Джо Джонас и звезда культового сериала "Игра Престолов" Софи Тернер недавно стали молодыми родителями. У пары родилась девочка. Возможно, именно это радостное событие подтолкнуло новоиспеченного отца на кардинальное изменение цвета волос.

Джо Джонас сделал короткую стрижку и перекрасился в цвет, похожий на белокурые локоны его жены. Певец поделился фотографией в новом имидже на своей странице в инстаграм-истории.

Читайте также: Голову нужно мыть ежедневно и другие мифы о волосах, в которые не следует верить

2020 стал годом, когда знаменитости начали экспериментировать со своей внешностью. Многие из них делали это в домашних условиях. Известная модель Кайя Гербер даже покрасила волосы в яркий цвет, консультируясь с колористом по видеосвязи. 31-летний певец Джо Джонас также решился на перемены.

Актер и участник группы DNCE удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Певец покрасил свою шевелюру в платиновый блонд и очень коротко постригся. Снимок, на котором он красуется в новом образе, Джо пока опубликовал только в инстаграм-истории, поэтому аудитория певца не смогла выразить свои впечатления в комментариях.

Стоит добавить, что стиль Джо Джонаса называли "вечным". Он всегда воздерживался от кардинальных изменений и гордился своими темными и густыми прядями волос. Однако сначала певец сделал короткую стрижку, а затем неожиданно изменил цвет волос на белокурый.

Как Джо Джонас перекрасился в белокурый цвет / Скриншот Instagram / @joejonas

Напомним, что радикальная трансформация имиджа молодого отца состоялась через несколько недель после рождения дочери, которую супруги назвали Виллой, но еще не показывали публике. Роды у Софи Тернер были еще 22 июля, поэтому поклонники звездной пары с нетерпением ожидают фото новорожденной.