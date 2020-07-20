50-летняя Дженнифер Лопес воспроизвела на своих волосах детскую прическу, сделала макияж в коричневых оттенках и зафиксировала результат на фотографии, которую опубликовала на своей странице в инстаграме. Пост собрал свыше 2 миллионов лайков и более 20 тысяч одобрительных комментариев.

Дженнифер Лопес смогла реализовать себя как успешная певица, актриса, телеведущая и даже попробовать себя в роли дизайнера обуви. Недавно американская знаменитость поделилась в своем инстаграм-профиле портретным снимком, на котором у нее прическа в виде космических рожков и челка, уложенная в стиле baby hair.

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Также образ звезды дополнил макияж в коричневых оттенках: темные блестящие губы, четко подчеркнутые скулы и выделенный взгляд с помощью черной туши для ресниц, коричневых теней для глаз и белого карандаша для водной линии. Кареглазая Дженнифер Лопес сделала оригинальную прическу, которую на взрослых женщинах редко можно увидеть. Однако космические рожки из волос и челка с эффектом влажности на ней смотрятся уместно и красиво.

В комментариях друзья и поклонники певицы отметили, что она останется вечно молодой, и то, что похоже ей удалось создать машину времени и изменить свой возраст. В частности, аудитория певицы в восторге от идеально стилизованных baby hair.

Прическа Дженнифер Лопес благодаря медовому оттенку волос кажется еще более милой. Звезда едва ли не единственная из знаменитостей, кто за период карантина воздержался от кардинальных изменений своих волос. Свое фото звезда добавила еще и во временную историю в инстаграме и вспомнила профессионалов, которые помогли ей создать такой образ.



Скриншот прически Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo