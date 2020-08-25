На своей странице в Инстаграме популярная американская певица Дженнифер Лопес намекнула на запуск собственного косметического бренда. Пока официальной информации на этот счет нет, но, по данным Page Six, в декабре прошлого года звезда зарегистрировала товарный знак J. Lo Beauty, а в начале месяца сообщила, что чувствует себя уставшей, потому что 2 дня снимала видео для своего секретного проекта.

InStyle пишет, что в течение всего лета 2020 года Дженнифер Лопес дразнила своих подписчиков в Инстаграме гламурными кадрами, и не обозначала марки косметики, которой она создавала макияж. Однако описание к ее публикации 23 августа довольно сильно заинтриговало аудиторию певицы и позволило понять, что уже совсем скоро будет презентация бренда J. Lo Beauty.

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Для фотографии Джей Ло сделала макияж, используя румяна, бронзатор, хайлайтер, медные тени для век и блеск для губ. И добавила: "Сияние захода солнца. #JLoBeauty в ближайшее время". Сторонники звезды считают, что этой надписью она подтвердила слухи о запуске собственной линейки косметических продуктов.

Пока Дженнифер не рассказала подробно, какой будет ее косметическая продукция. СМИ пишут, что вероятно линейка будет включать все необходимые средства для создания макияжа в стиле Джей Ло.

Одно из крупнейших американских изданий о жизни звезд Page Six утверждает, что вышеупомянутая певица еще в декабре прошлого года зарегистрировала товарный знак J. Lo Beauty для косметики и средств по уходу за кожей. СМИ сообщает о наличии среди них увлажняющих и очищающих средств, мыла, гелей, лосьонов, сывороток, масок и кремов для лица и тела.

Пока о новом косметический бренд Джей Ло больше ничего неизвестно.

Напомним, что опыт в индустрии красоты у Дженнифер Лопес есть. Ведь она выпускает духи еще с начала нулевых, которых уже сейчас более 25. Последним из ароматов является Promise. А в 2018 певица и ее визажист Скотт Барнс сотрудничали с Inglot Cosmetics. Они создали удачную коллекцию косметических продуктов, на которую представителей бренда вдохновил безупречный бронзовый макияж звезды.