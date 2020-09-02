Шарлиз Терон – голливудская актриса, лауреат премий Оскар и Золотой глобус – стала лицом нового аромата известного J'Adore от французского дома моды Dior. Звезда снялась в рекламе духов и рассказала, что для нее значит быть женщиной. Ведь именно женской силе посвящена рекламная кампания продукта.

45-летняя актриса возглавила рекламную кампанию новой версии культового аромата J'Adore, пишет НВ. Также звезда снялась в минифильм для Dior J'Adore Infinissime.

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Для рекламных кадров Шарлиз Терон позировала в золотом ожерелье, которое визуально похоже на новый флакон духов. Макияж для актрисы визажист также создал в тематических бронзовых и золотых оттенках, а волосы собрали в эффектную прическу с легким небрежным эффектом.

На официальной инстаграм-странице Dior отметили, что новый аромат J'Adore – это ода бесстрашным женщинам. Парфюмер Франсуа Демаши поставил себе целью превратить легендарный цветочный запах на более чувственную и соблазнительную версию.

Легендарный цветочный букет J'adore, дополненный свежестью и чувственностью красивых цветов, представляет собой новое сбалансированное и многогранное видение – оду бесстрашным женщинам,

– рассказывают представители модного дома Dior.

Вышеупомянутый аромат соединил в себе нотки бергамота, красного апельсина, розового перца, а еще сандала, жасмина, ландыша, майской розы, иланг-иланга и туберозы. Теперь ароматов в линейке J'Adore 26.

В частности особой частью рекламной кампании Dior J'Adore Infinissime стало короткое интервью с Шарлиз Терон. На видео звезда делится своими мыслями об уверенных в себе и бесстрашных женщинах.