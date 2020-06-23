Украинская спортсменка Анита Луценко известна тем, что помогает похудеть другим людям и делится действенными упражнениями для тренировки в домашних условиях на своей странице в инстаграме. Новые упражнения от тренера предназначены для уменьшения боли в спине.

Анита Луценко опубликовала видео в своем инстаграм-профиле, на котором продемонстрировала, как можно быстро и легко избавиться от боли и усталости в спине с помощью тренировки дома. В описании публикации женщина написала, что недавно ей пришлось провести весь день за компьютером. После того, как она просидела много часов на одном месте, то почувствовала дискомфорт в спине и решила быстро его побороть.

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Мини тренировка Аниты Луценко, чтобы размять спину

Лишь после того, как тренер сама почувствовала, как это трудно иметь "сидячую работу", то ответила на запросы своих подписчиков и сняла видео, на которых показала технику выполнения упражнений против усталости в спине. Их воспроизвести легко и не нужно на такую ​​тренировку тратить много времени, но эффект того стоит. Если вы знакомы с рутинной работой в офисе за компьютером и болью в спине, то советы Аниты Луценко пригодятся вам.