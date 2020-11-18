Когда почти вся жизнь перешла в дистанционный режим и из дома не приходится выходить без необходимости нужно помнить, что стоит заботиться о своей внешности, делать макияж и укладку, даже если все рабочие встречи теперь по видеосвязи. Красивая домашняя прическа не только улучшит настроение, но и поможет получить больше мотивации для работы.

Стилист и бьюти-редактор Vogue Гвидо Палау рекомендует обратить внимание на прически с показов весна-лето 2021 и вдохновиться удобными трюками, чтобы хорошо выглядеть на встречах в Zoom, пишет Vogue.

Вам будет интересно: Фолиевая кислота для стимулирования роста волос: что это такое и как использовать

Модные укладки для домашних будней

Гвидо Палау отмечает, что красивая укладка помогает женщине чувствовать себя увереннее, даже если она не выходит из дома. "Благодаря встречам в Zoom люди видят себя чаще и хотят, чтобы их волосы выглядели респектабельно и красиво без салонной укладки", – говорит стилист причесок. Поэтому она делится 3 правилами, которые следует соблюдать в создании домашней укладки.

Расчесывайте, но сохраняйте природную текстуру

Волосы должны выглядеть стильно и небрежно, будто вы сделали укладку и немного полежали

Пробуйте новый стиль: розовый цвет или стрижка собственными руками