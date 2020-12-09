Самая младшая дочь покойного основателя корпорации Apple Стива Джобса Ив Джобс, которой 22 года, стала одной из героинь праздничной рекламной кампании косметического бренда Glossier. Девушка позировала перед камерой в ванне с патчами под глазами, крася губы блеском упомянутой марки.

Ив Джобс впервые представила такой известный бренд косметики, как Glossier. Ее фото уже опубликованы на официальной инстаграм-странице бренда и в личном профиле звезды.

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Дочь Стива Джобса позировала в ванной для бренда Glossier

Фотосессия для рождественской рекламной кампании продукции бьюти-бренда Glossier стала первой серьезной модельной работой для Ив Джобс. Девушка позировала в ванной с пеной, прикрывая ею некоторые обнаженные части тела. На снимках модель держит либо бокал, либо блеск для губ Glossier. Ее расслабленный образ дополнили черные патчи под глазами и несколько золотых украшений.

К фотографиям, которые Ив Джобс опубликовала на своей инстаграм-странице, она добавила надпись: "Большое спасибо Эмили Уайсс. Да всем в Glossier! Посмотрите коллекцию". Эмили Уайсс – генеральный директор Glossier.

В частности, известно, что в праздничной рекламной кампании косметического бренда Glossier снялись актриса сериала "Эйфория" Сидни Свини, а также дрэг-дива Наоми Смоллс.