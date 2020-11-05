Макияж является частью бьюти-рутины, о нем вы прежде всего думаете, когда собираетесь на вечеринку, с его помощью можно замаскировать недостатки и продемонстрировать свою осведомленность о последних трендах красоты. Для удачного макияжа также нужно правильно подобрать цвета теней для век, подводку, глиттер, помаду и средства для контуринга.