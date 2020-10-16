Недавно в соцсети инстаграм начало появляться все больше фотографий с нестандартным маникюром. Нейл-мастера единогласно прогнозируют этой тенденции большую популярность.

Одни считают такой маникюр бестолковым, другие довольны тем, что наконец в нейл-индустрии появилось что-то кардинально новое и неожиданное. Независимо от этого мастера маникюра успели опубликовать в инстаграме уже несколько своих оригинальных трендовых работ.

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Трендовый маникюр с разными формами

Суть новой тенденции заключается в том, чтобы сочетать на одной руке различные формы ногтей. Такой вариант маникюра подойдет женщинам, которые любят эксперименты или не могут определиться с одной формой ногтей. Теперь смело решайтесь комбинировать квадратную ногтевую пластину, миндалевидную, овальную или другие вариации.

На фотографиях видно, что обычно женщины выбирают придерживаться одной формы на 3 ногтях, а другой – на 2. О создании дизайна идентичный принцип. Можно сочетать кардинально разный нейл-арт, но желательно, чтобы он был выполненным в оттенках, которые гармонируют между собой.