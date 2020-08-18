Для красивой фигуры и осанки: почему нужно крутить специальный обруч на талии
Алюминиевый хулахуп, который почти у каждого был в детстве, может быть незаменимым инвентарем для эффективных занятий спортом. Благодаря регулярному кручению специального обруча на талии можно сузить ее, улучшить осанку, укрепить мышцы живота и по-другому полезно повлиять на свое тело и организм.
Первые обручи появились в США в 1950-х годах. Сначала в СССР они не получили особой популярности, но после премьеры фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", в котором девочка виртуозно крутила обруч, спортивный инвентарь появился почти в каждой советской семье, пишет Vogue.
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Почему полезно крутить обруч на талии
- Для фигуры. Благодаря кручению обруча на талии можно избавиться от лишних килограммов. Исследования американских ученых подтвердили, что количество калорий, которые сжигаются с помощью использования обруча, равно тому числу, что и во время аэробики и танцев живота. Если крутить хулахуп в течение 30 минут, то от вас "уйдет" 165 калорий. В частности, круговые обороты обруча вокруг талии хорошо стимулируют мышцы живота и уменьшают ваши параметры.
- Для лимфатической системы. Кручение обруча создает условный эффект массажа для живота, который улучшает циркуляцию лимфы и крови. Если пользоваться хулахупом с внутренними выступами (массажными шариками), то тренировка будет более интенсивной.
- Для сердца. Регулярное использование обруча может заменить полноценную кардиотренировку. Применяя обруч для своей спортивной рутины, у вас учащается пульс, клетки больше наполняются кислородом, а кровообращение активизируется.
- Для мышц. Если крутить хулахуп на талии, то работают не только мышцы живота. Вам также необходимо напрягать ноги и ягодицы для эффективности упражнения. Поэтому такая тренировка полезна еще и для нижней части тела.
- Для ощущения равновесия. Американское правительство по физической культуре утверждает, что любой вид спорта способствует улучшению умения балансировать свое тело. В частности, кручение обруча.
- Для осанки. Если правильно крутить обруч и напрягать все тело, то мышцы спины также работают во время выполнения упражнения. Таким образом тренировка с обручем будет положительно влиять на ваш позвоночник.
Смотрите, как правильно крутить обруч на талии:
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