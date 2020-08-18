Алюминиевый хулахуп, который почти у каждого был в детстве, может быть незаменимым инвентарем для эффективных занятий спортом. Благодаря регулярному кручению специального обруча на талии можно сузить ее, улучшить осанку, укрепить мышцы живота и по-другому полезно повлиять на свое тело и организм.

Первые обручи появились в США в 1950-х годах. Сначала в СССР они не получили особой популярности, но после премьеры фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", в котором девочка виртуозно крутила обруч, спортивный инвентарь появился почти в каждой советской семье, пишет Vogue. Стоит знать: На вытянутых руках или на локтях: Анита Луценко показала, как правильно делать планку Почему полезно крутить обруч на талии Для фигуры. Благодаря кручению обруча на талии можно избавиться от лишних килограммов. Исследования американских ученых подтвердили, что количество калорий, которые сжигаются с помощью использования обруча, равно тому числу, что и во время аэробики и танцев живота. Если крутить хулахуп в течение 30 минут, то от вас "уйдет" 165 калорий. В частности, круговые обороты обруча вокруг талии хорошо стимулируют мышцы живота и уменьшают ваши параметры.

Благодаря кручению обруча на талии можно избавиться от лишних килограммов. Исследования американских ученых подтвердили, что количество калорий, которые сжигаются с помощью использования обруча, равно тому числу, что и во время аэробики и танцев живота. Если крутить хулахуп в течение 30 минут, то от вас "уйдет" 165 калорий. В частности, круговые обороты обруча вокруг талии хорошо стимулируют мышцы живота и уменьшают ваши параметры. Для лимфатической системы. Кручение обруча создает условный эффект массажа для живота, который улучшает циркуляцию лимфы и крови. Если пользоваться хулахупом с внутренними выступами (массажными шариками), то тренировка будет более интенсивной. View this post on Instagram A post shared by ‍♀️ (@elena_f.73) on Jun 20, 2019 at 2:01pm PDT Для сердца . Регулярное использование обруча может заменить полноценную кардиотренировку. Применяя обруч для своей спортивной рутины, у вас учащается пульс, клетки больше наполняются кислородом, а кровообращение активизируется.

. Регулярное использование обруча может заменить полноценную кардиотренировку. Применяя обруч для своей спортивной рутины, у вас учащается пульс, клетки больше наполняются кислородом, а кровообращение активизируется. Для мышц . Если крутить хулахуп на талии, то работают не только мышцы живота. Вам также необходимо напрягать ноги и ягодицы для эффективности упражнения. Поэтому такая тренировка полезна еще и для нижней части тела.

. Если крутить хулахуп на талии, то работают не только мышцы живота. Вам также необходимо напрягать ноги и ягодицы для эффективности упражнения. Поэтому такая тренировка полезна еще и для нижней части тела. Для ощущения равновесия. Американское правительство по физической культуре утверждает, что любой вид спорта способствует улучшению умения балансировать свое тело. В частности, кручение обруча.

Американское правительство по физической культуре утверждает, что любой вид спорта способствует улучшению умения балансировать свое тело. В частности, кручение обруча. Для осанки. Если правильно крутить обруч и напрягать все тело, то мышцы спины также работают во время выполнения упражнения. Таким образом тренировка с обручем будет положительно влиять на ваш позвоночник. Смотрите, как правильно крутить обруч на талии: