В прошлом месяце состоялась премьера музыкального фильма известной американской певицы Бейонсе Black Is King или "Черный – король". Визуально-музыкальный альбом является данью африканской диаспоре и переполнен знаковыми моментами. Именно это вдохновило нейл-мастерицу Gracie J воспроизвести на ногтях свои впечатления от фильма.

Мастер рассказала, что фильм Бейонсе был для нее настолько мощным и ярким, что она просматривала его 5 раз. Кадры с пятью знаковыми моментами вдохновили женщину перенести их на ногти в виде нейл-арта, пишет Byrdie.

Также интересно: Какой осенний маникюр можно сделать: трендовые идеи

Для создания дизайна на ногтях в стиле Black Is King Грейси использовала символические цвета. Среди них: зеленый, черный, белый и коричневый. Свой маникюр мастерица украшала массивными ногтевыми аксессуарами.

Как для того, кто стремится показать Черную культуру в позитивном свете, было приятно видеть, как Бейонсе делает именно это на большой платформе. Это действительно устанавливает стандарты для других, чтобы сделать то же самое. Я всегда говорила, как нам важно быть рассказчиками наших собственных историй, потому что исторически наша красота, наш вклад в мейнстрим культуры и наше присутствие не рассказывались нами, и нас не изображали такими, как мы есть на самом деле,

– поделилась мастерица маникюра Gracie J.

На видео Грейси демонстрирует маникюр под саундтреки из музыкального фильма. А дальше в серии снимков в публикации можно увидеть, какие именно образы вдохновили нейл-мастерицу на тот или иной дизайн ногтей.