Перед Рождеством известные косметические бренды создают тематические коллекции продуктов для макияжа. В этом году креативный и имиджевый директор Dior Makeup Питер Филипс создал сказочную коллекцию косметики, в котором представлено много декоративной косметики, а футляры для теней или помад выполнены в роскошном золотом цвете.

Dior Makeup продолжает удивлять поклонников продукции. С помощью продуктов в новой бьюти-линейке каждый сможете создать сияющий и модный макияж для Нового года или в другой праздничный день, сообщает Harper's Bazaar.

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Новая косметика от Dior Makeup

Недавно на официальной странице в инстаграме Dior Makeup представили новогоднюю коллекцию косметики. Над ее созданием работал креативный и имиджевый директор Dior Makeup Питер Филипс. Новая линейка получила название Golden Nights, что является символическим, ведь футляры и стики для косметических продуктов выполнены в золотистом блестящем цвете.

Традиционно для новогодних коллекций декоративной косметики от Dior Makeup к Golden Nights вошли продукты, с помощью которых можно сделать полноценный новогодний макияж: палетки теней с золотыми, пепельными и синими оттенками, яркие помады, румяна, карандаши для глаз в черном и золотом цвете, а также жидкие глиттеры.

Питер Филипс отметил, что они хотели создать линейку косметики, которая будет обладать шиком эпохи рок-н-ролла, будет гламурной с ощущением легкой драмы и холодного сияния. Он надеется, что такая продукция будет вдохновлять людей на эксперименты с макияжем.